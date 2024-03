Whatsapp lancia una funzione utilissima attesa da anni dagli utenti

Mentre proseguono i test per l’arrivo dell’intelligenza artificiale su Whatsapp, l’applicazione di messaggistica istantanea si arricchisce di una nuova funzionalità, che renderà ancora più intuitiva e semplice l’esperienza d’utilizzo del client.

Nella fattispecie, con l’aggiornamento Whatsapp ha iniziato ad implementare la possibilità di avanzare o riavvolgere rapidamente un video: ciò è possibile toccando due volte il lato destro o sinistro dello schermo, per spostarsi rapidamente avanti o indietro in un video di 10 secondi.

Non si tratta di una novità assoluta, dal momento che Whatsapp stava già testando da tempo questa funzione, che riprende a grandi linee quanto da tempo propongono applicazioni come Netflix e YouTube.

Di seguito il changelog ufficiale della versione 24.6.77 di Whatsapp per iOS:

Puoi registrare e inviare istantaneamente videomessaggi nelle chat. Premi a lungo la fotocamera accanto al campo di testo nella chat per iniziare

Puoi avanzare/riavvolgere rapidamente toccando due volte il bordo di un video

Nuovo design per l’UI degli allegati nella chat

Nello stesso changelog Whatsapp spiega che tutte queste funzionalità saranno disponibili per gli utenti nel corso delle prossime settimane. Non si fa riferimento alla controparte Android, ma a giudicare da quanto emerso il sistema per navigare all’interno del video funziona anche sui dispositivi basati sul robottino verde.

Su Samsung EP-TA800N 25W Caricabatterie a Ricarica Super Veloce, Po è uno dei più venduti di oggi.