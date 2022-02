WhatsApp finalmente lancia nuova grafica per messaggi audio: come appaiono da oggi

Ancora nell’ormai lontano agosto 2021 su WhatsApp sono apparsi i nuovi messaggi vocali “a onda sonora”, visualizzati con un grafico diverso durante l’ascolto. Allora erano disponibili solamente nella versione beta; oggi, invece, la visualizzazione a onde sonore è disponibile per tutti gli utenti del servizio di messaggistica di casa Meta.

Questa novità è fresca di oggi e sarà accessibile gradualmente a chiunque utilizzi WhatsApp su Android, iOS o anche PC tramite versione desktop e WhatsApp Web, Notarla sarà semplicissimo, dato che i messaggi vocali ricevuti e inviato mostreranno, al posto della tradizionale linea retta, un grafico che terrà conto dell’intensità del suono nella traccia audio registrata, esattamente come potete vedere dallo screenshot in calce alla notizia catturato dai colleghi di WABetaInfo mesi addietro.

L’utilità di questa modifica è evidente: nel caso in cui dovesse trattarsi di un audio urlato o silenzioso, allora sapremo grazie al grafico se sarà necessario alzare o abbassare il volume di sistema, su smartphone o computer che sia. Nel caso in cui questo cambio di design non dovesse approdare sul vostro dispositivo specifico, come misura definitiva si consiglia il download dell’aggiornamento all’ultima versione dell’app, se disponibile su App Store o Play Store. Altrimenti, dovrete solamente attendere pazientemente il rilascio graduale anche per voi.

Altra novità particolarmente attesa per WhatsApp riguarda la riproduzione dei messaggi vocali fuori dalle chat, ora in fase di test su iOS tramite l’ultima beta.