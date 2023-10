Whatsapp lancia la nuova interfaccia per Android: ecco cosa cambierà

Solo qualche settimana fa, su queste pagine abbiamo riportato la notizia sulla nuova interfaccia grafica per Android su Whatsapp. Oggi, i colleghi di WABetaInfo riferiscono che l’UI è in fase di rollout sulla versione beta del client per Android.

Allo stato attuale, l’interfaccia è disponibile in esclusiva per coloro che partecipano alla fase beta di Whatsapp, e solo per un numero limitato di beta tester. Probabilmente però nelle prossime settimane verrà estesa ad un numero più ampio di persone.

Come si può vedere nello screenshot presente in calce, l’interfaccia è stata ridisegnata in maniera profonda. Sono presenti delle nuove icone che permettono di accedere alle varie funzioni in maniera più immediata. A cambiare però è anche il colore predominante, sia per la versione chiara che scura.

Whatsapp complessivamente intende offrire un’esperienza di chatting più accattivante per i suoi utenti, e probabilmente nel corso delle prossime settimane l’UI sarà stravolta ulteriormente anche sulla base dei feedback che Meta riceverà dagli utenti.

Nel frattempo, parallelamente Whatsapp sta anche testando la nuova app per iPad che però non sappiamo quando e se arriverà. Anche sull’eventuale disponibilità dell’interfaccia rinnovata per Android di Whatsapp, non sono emerse molte informazioni ed ovviamente vi aggiorneremo appena emergeranno ulteriori dettagli. Nel frattempo fateci sapere cosa ne pensate.