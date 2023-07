WhatsApp lancia i messaggi video istantanei: un nuovo modo di comunicare

In seguito alle semplificazioni relative all'inviare messaggi WhatsApp a numeri non in rubrica, è giunto il momento di tornare a fare riferimento a novità legate al popolare servizio di messaggistica istantanea. Infatti, su WhatsApp è arrivato un nuovo modo di comunicare.

Come annunciato nella giornata del 27 luglio 2023 direttamente mediante il blog ufficiale di Meta, infatti, adesso agli utenti è consentito registrare rapide clip video da inviare "al volo" nel contesto delle chat di WhatsApp. In un'immagine condivisa a livello ufficiale relativa alla funzione, che potete vedere anche in apertura, si nota che il tutto dispone di un design circolare.

La durata può arrivare fino a un massimo di 60 secondi, mentre a livello di sicurezza Meta indica che anche i messaggi video istantanei sono protetti dalla crittografia end-to-end. Secondo l'azienda di Mark Zuckerberg, in precedenza sono stati i messaggi vocali a rivoluzionare il modo in cui le persone comunicano tra di loro, ma adesso si punta a garantire una possibilità simile a livello video.

Meta descrive la nuova funzione come un "metodo in tempo reale" per rispondere nelle chat di WhatsApp facendosi vedere. Tra gli esempi pratici indicati, c'è la possibilità di effettuare rapidamente gli auguri di compleanno, nonché di dare una buona notizia o di mostrare la divertente reazione in seguito alla condivisione di un meme. Zuckerberg ha inoltre fatto vedere come sia possibile sfruttare i messaggi video istantanei per mostrare dove ci si trova.

Per il resto, il tutto funziona in modo simile ai messaggi vocali: basta solamente effettuare un tap per passare alla "modalità video". Il rollout della funzionalità è già iniziato, ma Meta afferma che potrebbero volerci alcune settimane affinché tutti riescano a inviare messaggi video istantanei.