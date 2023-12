WhatsApp lancia i messaggi vocali temporanei: disponibili anche in Italia

Al netto della possibilità di condividere foto e video a piena qualità su WhatsApp, è giunto il momento di tornare a fare riferimento in questa sede alla popolare applicazione di messaggistica istantanea. Infatti, è stata lanciata la possibilità di fare uso di messaggi vocali temporanei.

A tal proposito, come riportato anche da Engadget e TechCrunch, nonché soprattutto come spiegato direttamente mediante il blog ufficiale di WhatsApp nella giornata del 7 dicembre 2023, si fa riferimento a un ulteriore livello di privacy. Infatti, ciò che sta approdando nell'applicazione di messaggistica istantanea è la funzione "Visualizza una volta", già lanciata per foto e video, in ambito di messaggi vocali.

Essenzialmente, dunque, i messaggi vocali inviati in questo modo non saranno più visibili dopo averli ascoltati. Insomma, se si vuole essere sicuri che un messaggio sensibile, ad esempio in cui si condividono informazioni private importanti con un amico, non risulti più reperibile in seguito al primo ascolto, adesso WhatsApp propone questa possibilità.

In ogni caso, come già accade per video e foto, questa tipologia di messaggi risultano contrassegnati dall'icona che indica "una volta sola". Di mezzo, come ben potete immaginare, c'è anche la crittografia end-to-end, per una funzione che risulta in fase di rollout globale (quest'ultimo proseguirà per qualche giorno).