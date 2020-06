Whatsapp lancia il proprio servizio di pagamento: i soldi si invieranno in chat

Whatsapp ha finalmente dato il via al rollout del proprio servizio di pagamento, dopo anni di indiscrezioni in cui si è parlato dell'eventualità. Il lancio è iniziato dal Brasile, dove gli utenti potranno iniziare a scambiare denaro o effettuare pagamenti direttamente dall'applicazione di messaggistica.

Le transazioni tra amici e familiari sono ovviamente gratuite, mentre per i pagamenti effettuati ad aziende che si affidano a Whatsapp Business per proporre prodotti da acquistare, è richiesto il pagamento di una piccola commissione che dovranno sostenere gli stessi gestori per riscattare il denaro sul conto, in maniera simile a quanto avviene con i terminali ed i POS nei negozi.

Effettuare un pagamento sarà molto semplice. L'autorizzazione avverrà o attraverso un PIN speciale a sei cifre, o tramite il sistema di riconoscimento biometrico integrato nello smartphone (o impronta digitale o riconoscimento facciale).

In Brasile all'inizio sono supportate solo le carte di debito o credito di Banco do Brasil, Nubank e Sicredi che fanno parte dei circuiti Visa e Mastercard.

Il debutto nella nazione sudamericana è significativo e rappresenta senza dubbio un'ottima notizia. Whatsapp ha già affermato che intende portarla anche in altri mercati, ma sull'eventuale arrivo in Italia ed Europa non sono giunte informazioni.

Di recente però sono emerse altre informazioni su un super aggiornamento di Whatsapp che segnerà l'arrivo di un'ampia gamma di novità nell'app.