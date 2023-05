WhatsApp lancia sondaggi a risposta singola e novità importanti per le didascalie

Non è passato molto tempo da quando abbiamo fatto riferimento in questa sede a novità legate a WhatsApp, ma è già giunta l'ora di tornare a trattare il popolare servizio di messaggistica istantanea. Infatti, sono state svelate nuove funzioni che potreste reputare intriganti.

A tal proposito, stando anche a quanto riportato da PhoneArena, nonché come ufficializzato nella giornata del 4 maggio 2023 direttamente attraverso il blog ufficiale di WhatsApp, è arrivato l'annuncio di novità riguardanti i sondaggi, l'inoltro dei messaggi e le didascalie. Sono infatti queste le operazioni coinvolte relativamente alle nuove funzioni in arrivo.

La prima questione è legata all'arrivo dei sondaggi a risposta singola, nel senso che una persona può votare solamente una volta mediante un'opzione netta. A coloro che vorranno sfruttare questa feature basterà banalmente disattivare l'opzione "Consenti più risposte". Per il resto, ciò che viene fatto è rendere più semplice trovare i sondaggi lanciati in una chat mediante un apposito filtro di ricerca. Non mancano inoltre notifiche che consentono ai creatori dei sondaggi di tenere d'occhio in modo più semplice i risultati.

Le novità che un buon numero di utenti riterrà probabilmente più importanti sono però relative alle didascalie. Infatti, è in fase di rilascio la possibilità di inoltrare i messaggi con didascalia, così da non dover spiegare in messaggi successivi a cosa fa riferimento quanto condiviso (rischiando che magari qualcuno risponda prima della spiegazione). Nel caso ve lo stiate chiedendo, certo: risulta possibile scegliere se mantenere l'eventuale didascalia originale oppure se riscriverla (o eliminarla). Tra l'altro, ora le didascalie arrivano anche contestualmente all'inoltro di documenti.

Insomma, WhatsApp ha annunciato il prossimo arrivo di novità pensate per rendere le chat "un po' più produttive e divertenti". L'implementazione del tutto è già iniziata, ma affinché le feature coinvolte risultino disponibili per tutti ci vorrà qualche settimana.