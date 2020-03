WhatsApp ha lanciato la prima campagna pubblicitaria per il suo brand: è un 'film'!

WhatsApp ha pubblicato uno spot pubblicitario che potremmo quasi definire un "mini film". Tra l'altro, la storia raccontata dall'adv ha un buon intento. L'azienda di Mark Zuckerberg finora non aveva mai fatto una campagna pubblicitaria per lanciare il suo brand, o perlomeno non in questi termini.

In particolare, stando anche a quanto riportato da AdAge e come potete vedere nel video pubblicato sul canale YouTube AlmapBBDO, WhatsApp ha deciso di lanciare in Brasile uno spot chiamato "It's between you", una sorta di "film" basato su una storia reale.

Di seguito raccontiamo brevemente quanto si vede nel video: vi consigliamo quindi di dare prima un'occhiata allo spot riproducibile tramite il player presente qui sopra, se non volete avere SPOILER.

Lo spot è ambientato in Brasile, in pieno periodo carnevalesco. Come da tradizione, le persone si stanno "sfidando" per realizzare il carro e lo spettacolo generale migliore. I nostri protagonisti si stanno adoperando per l'occasione, mentre la televisione annuncia che quest'anno ci saranno più di 7 milioni di persone nelle strade durante il Carnevale. Insomma, qualcuno la vede come la grande occasione.

Tuttavia, dei messaggi su WhatsApp interrompono i preparativi: c'è del fumo che sta uscendo da una zona centrale della città. L'area andata a fuoco è proprio quella dove il protagonista stava realizzando i suoi preparativi per il Carnevale. Il sogno è stato infranto, i proprietari del carro non possono farci molto.

La notizia inizia a spargersi tramite messaggi audio e, dopo un po' di tempo, i pompieri riescono a spegnere il fuoco. Restano solamente rottami: tutto sembra essere andato perduto. Tuttavia, un messaggio su WhatsApp avverte il protagonista: il suo "rivale", ovvero colui che avrebbe dovuto "sfidarlo" nella competizione dei carri, è venuto a conoscenza dell'incendio e ha deciso di regalare la sua attrezzatura.

Lo spot si conclude con le scritte "Rivali in pubblico. Amici in privato", lasciando quindi un messaggio positivo: dinanzi ai problemi quotidiani, non ci sono rivalità che tengano e possiamo utilizzare gli smartphone per restare tutti uniti.