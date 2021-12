WhatsApp ha lanciato i pagamenti tramite crypto? Sì, ma non da noi

Mentre nel mondo delle criptovalute spopolano i token legati al Metaverso, WhatsApp ha annunciato una novità importante legata a questo settore. Tuttavia, risulta importante fare chiarezza in merito.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da MacRumors e TechCrunch, negli Stati Uniti d'America è arrivato il supporto a Novi, il wallet digitale associato a Meta (ex Facebook). In parole povere, ora negli USA alcuni utenti possono usufruire di una funzionalità di pagamento mediante crypto, che è utilizzabile in modo simile all'invio di documenti e file vari all'interno di una chat, nonché pensata per consentire di effettuare transazioni mediante messaggi criptati. In ogni caso, la feature strizza l'occhio all'invio di denaro ad amici e parenti, per intenderci.

La mossa di WhatsApp è sicuramente intrigante nel contesto globale legato alle criptovalute, nonostante l'Italia non sia coinvolta nella novità. In ogni caso, per chi se lo stesse chiedendo, si è deciso di basare la funzionalità sullo stablecoin Pax Dollar, che è legato al valore del dollaro statunitense. Insomma, non si fa riferimento ai Bitcoin (e nemmeno a Dogecoin e simili).

Ci teniamo inoltre a ribadire ulteriormente il fatto che per il momento si tratta di una sorta di progetto pilota, considerato anche che il numero di persone coinvolte è piuttosto limitato (si fa riferimento solamente a un ristretto gruppo di utenti e non a tutti gli statunitensi). Insomma, c'è ancora molta strada da fare per WhatsApp e per il progetto crypto di Meta (ex Facebook) in generale. Tuttavia, un passo interessante è già stato effettuato.