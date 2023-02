Whatsapp, più vicino il lancio della funzione per modificare i messaggi inviati

A poche ore dalla pubblicazione del rumor secondo cui Whatsapp starebbe lavorando sulle Newsletter, emergono nuovi aggiornamenti sulla possibilità di modificare i messaggi inviati, come accade su iMessage e Telegram.

Le prime indiscrezioni sono state pubblicate in rete lo scorso anno ma, come abbiamo potuto vedere, ancora non ha visto la luce.

Un nuovo rapporto pubblicato da WABetaInfo riferisce che l’ultima versione beta di Whatsapp per iPhone ha attivato la possibilità di modificare i messaggi per un piccolo gruppo di utenti. Il funzionamento sarebbe simile alla controparte Android: i fortunati non devono fare altro che fare tap su un messaggio e quindi toccare il pulsante “Modifica” dal menù a tendina.

Le differenze rispetto a Telegram saranno tante però: Whatsapp darà la possibilità di modificare i messaggi solo nei 15 minuti successivi all’invio, come avviene per iMessage.

A differenza dell’applicazione di messaggistica targata Apple però, non sarà visibile la cronologia delle modifiche ma solo un’etichetta generica “modificato”. Almeno nella prima release, però, l’opzione sarebbe attiva solo per. messaggi di testo: non è possibile modificare le didascalie di immagini, video e documenti.

Nessuna informazione sulla possibile data di lancio dell’aggiornamento, ma considerando che è già stata abilitata per gli iscritti al programma beta, non potrebbe mancare molto.