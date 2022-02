Whatsapp lavora ad una nuova interfaccia per le chiamate vocali: le novità in arrivo

A poche ore dalla pubblicazione dei rumor sulle novità per la condivisione file di Whatsapp, dal sito web 9to5Mac arrivano degli importanti aggiornamenti sulle prossime mosse che ha intenzione di mettere in campo Meta per la sua applicazione di messaggistica istantanea.

A quanto pare, nella fattispecie, gli ingegneri starebbero lavorando su un'interfaccia utente ridisegnata per le chiamate vocali su iPhone.

Non si tratta di una novità assoluta, dal momento che Whatsapp già da tempo sta lavorando per migliorare questo aspetto. Con la versione beta 22.5.0.70, però, dovrebbero arrivare delle modifiche sostanziali. Uno screenshot, proveniente proprio da questa release, è disponibile in calce e mostra la nuova UI per le chiamate di gruppo.

L'aspetto che salta maggiormente agli occhi è rappresentato dalle forme d'onda della voce in tempo reale, che di recente sono state implementate anche per i messaggi vocali. In questo modo gli utenti saranno in grado di capire chi sta parlando, ma potrebbero anche essere utili in quelle situazioni in cui qualcuno ha lasciato il microfono attivo senza accorgersene, magari disturbando la chiamata di gruppo.

Le novità non finiscono qui, perchè sono in arrivo anche gli sfondi per le chiamate vocali che però nella versione beta non sono ancora modificabili, ma probabilmente lo saranno nella release finale. Con queste novità, Whatsapp spera di rendere più moderna ed organizzata l'UI delle chiamate, che ormai sono sempre più diffuse.

Di recente, è stato lanciato un importante aggiornamento per Whatsapp su iOS.