Whatsapp lavora ai messaggi di testo che si possono leggere solo una volta

A pochi giorni dal lancio degli avatar di Facebook su Whatsapp, l’applicazione di messaggistica istantanea targata Meta è al lavoro su un’altra funzione: i messaggi di testo che si possono leggere solo una volta.

Whatsapp infatti sta lavorando per offrire la possibilità di inviare messaggi testuali che riprendono a grandi linee il funzionamento delle foto a scomparsa inviate sotto forma di messaggi vocali su Instagram. Sostanzialmente, quindi, gli utenti avranno la possibilità di inviare dei messaggi a scomparsa che si differiranno da quelli effimeri perchè potranno essere letti solo una volta, prima della loro scomparsa.

La feature è stata scovata dai colleghi di WABetaInfo nella beta Android 2.22.25.20, ed a quanto pare è ancora in fase di sviluppo. L’accesso avverrà attraverso un nuovo pulsante speciale posizionato accanto alla barra della chat: questo sarà riconoscibile da una freccia ed un lucchetto.

Si tratta di un’aggiunta senza dubbio interessante, in particolare se si condividono informazioni sensibili che si desidera non tenere sul telefono per lunghi tratti di tempo, come nel caso delle password o i PIN inviati ad una persona fidata.

Nessuna informazione sulla possibile data di lancio, ma il nuovo sistema non è disponibile nemmeno in beta, segno che per vederlo all’opera bisognerà attendere ancora qualche mese.