WhatsApp starebbe lavorando a dei canali audio simili a quelli di Discord

Al netto della possibile introduzione della verifica tramite email per WhatsApp, vale la pena soffermarsi anche su un'altra presunta novità che sarebbe in arrivo nel contesto della ben nota applicazione di messaggistica istantanea legata a Meta. Infatti, di mezzo ci sarebbero dei canali audio per i gruppi simili a Discord.

A tal proposito, come riportato anche da 9to5Mac e come scovato dal solito portale WaBetaInfo nel contesto della versione beta 2.23.16.19 per Android dell'applicazione ufficiale di WhatsApp, Mark Zuckerberg e soci starebbero lavorando per integrare in quest'ultima le cosiddette voice chat, che rappresentano un nuovo metodo per comunicare nell'ambito dei gruppi.

In parole povere, in modo simile a quanto avviene per un server Discord, di base si potrà accedere in un qualunque momento a un canale vocale, in cui poter poi conversare con le persone che sono attualmente disponibili online e che hanno deciso di partecipare. In parole povere, non si dovrà più accettare alcuna chiamata (verranno semplicemente inviate delle notifiche silenziose), ma basterà premere su un'apposita icona rapida per dare il via a un canale audio a cui poi tutti i membri del gruppo potranno eventualmente unirsi.

Quando tutti usciranno dal canale audio, questo rimarrà attivo per 60 minuti (nel caso in cui nessun altro dovesse collegarsi). Successivamente, però, basterà che qualcun altro lo attivi nuovamente per potervi accedere. Insomma, si tratta di un possibilità un po' diversa rispetto a Discord, che a quanto pare risulta tra l'altro accessibile solamente in gruppi con fino a 32 membri. Ci sarebbero poi di mezzo diverse variabili, visto che anche le scelte dei singoli utenti a livello di impostazioni potrebbero influire.

Al momento questa funzione sarebbe disponibile solamente per un ristretto numero di beta tester, quindi non è ben chiaro se al termine della fase di prova il tutto verrà effettivamente esteso anche per gli altri utenti. Tuttavia, sembra trattarsi di un periodo di novità in generale per il servizio di messaggistica, considerato anche il recente lancio dei videomessaggi istantanei su WhatsApp.