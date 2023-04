WhatsApp sta lavorando a una funzionalità di sicurezza per le chat nascoste

Al netto della questione dell'arrivo delle Audio Chat su WhatsApp, è giunto il momento di tornare sulle novità relative alla ben nota applicazione di messaggistica istantanea. Infatti, dietro le quinte si sta lavorando a una nuova feature di sicurezza per le chat nascoste.

Questo perlomeno stando a quanto riportato da WABetaInfo e Gizchina, dato che contestualmente alla versione beta 2.23.8.2 dell'app WhatsApp per Android è stata scoperta l'esistenza di una funzionalità che consente di mettere ulteriormente "al riparo da occhi indiscreti" le chat che risultano più importanti per l'utente.

A cosa si fa riferimento? Da quel che si apprende dagli screenshot diffusi sul Web da WABetaInfo, che potete vedere in calce alla notizia, per gli utenti sarà possibile non solamente nascondere le chat più "sensibili" ma anche renderle accessibili solamente mediante passcode o impronta digitale. Questo vale, sempre secondo quanto affermato dalle fonti, per chat specifiche, dato che l'utente, se il tutto dovesse essere rilasciato in via stabile, potrà scegliere singolarmente le conversazioni a cui applicare il tutto.

In ogni caso, dagli screenshot sembra emergere che il tutto si applica anche alle notifiche e immagini, dato che chiaramente anche queste potrebbero evidenziare contenuti sensibili. Sembra per il resto che ci sarà anche una schermata a parte per accedere alla lista delle chat nascoste, cosa che può offrire un ulteriore grado di privacy. Cosa accade nel caso in cui non si riesca più a ricordare il passcode o l'impronta digitale non funzioni? Sembra che sarà possibile accedere comunque alla chat, cancellando però la cronologia.