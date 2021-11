Finalmente ci siamo: Whatsapp è al lavoro su un'app per iPad e macOS

Poco dopo avervi spiegato le nuove opzioni per la privacy di Whatsapp, il popolare blog WABetaInfo ha pubblicato un interessante rapporto che contiene la notizia che tutti i possessori di iPad stavano aspettando: gli sviluppatori sono al lavoro su un'app per iPadOS e macOS, utilizzando Mac Catalyst.

Si tratta di una notizia molto importante, dal momento che l'utilizzo di Catalyst farà in modo che l'applicazione possa girare senza problemi anche su macOS e facilita non poco il lavoro degli sviluppatori, che potranno condividere lo stesso codice senza doverla riscrivere daccapo per i laptop.

L'app di Whatsapp per macOS dovrebbe infatti essere molto simile alla controparte per iPadOS, con un'interfaccia grafica pratiacmente identica ed alcune modifiche che le permetteranno di adattarsi all'esperienza di tipo desktop piuttosto che a quella touch del tablet.

Ovviamente le nuove app supporteranno la funzionalità multi-dispositivo di Whatsapp, di cui abbiamo avuto modo di parlare su queste pagine negli scorsi mesi e che permette agli utenti di utilizzare un singolo account su un massimo di quattro dispositivi, anche se lo smartphone in cui è inserita la SIM non è connesso ad internet.

WABetaInfo sottolinea anche che inizialmente dovrebbe essere disponibile solo l'app per iPad, mentre solo successivamente sarà abilitato il supporto macOS. I primi dettagli sull'applicazione per iPad di Whatsapp erano emersi qualche mese fa.