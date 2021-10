Whatsapp al lavoro sulle 'Community': ecco di cosa si tratta e come rivoluzionerà l'app

Gli sviluppatori di XDA hanno analizzato il codice sorgente del file APK di Whatsapp per Android, scoprendo un'interessante novità. A quanto pare infatti l'applicazione di messaggistica istantanea targata Facebook sarebbe al lavoro su una feature battezzata "Community", che potrebbe rivoluzionare l'esperienza utente.

Sebbene il sorgente non riveli molto, secondo XDA le Community funzioneranno in maniera analoga ai gruppi di Telegram: gli utenti quindi potrebbero essere in grado di cercare gruppi aperti a cui aggiungersi per parlare dei propri interessi o di un determinato argomento.

Il paragone più immediato, per restare in casa, è ai gruppi di Facebook. Sul funzionamento non sappiamo molto: resta da capire se l'approccio sarà simile ai canali di Telegram, dove i gestori possono aprire thread a cui gli iscritti possono rispondere, oppure se si tratterà di veri e propri gruppi aperti.

Whatsapp non ha diffuso alcuna informazione ufficiale in merito, e non è detto che le Community vedano la luce. Anche WABetaInfo, da sempre molto informata su tutto quanto concerne l'universo Whatsapp, non ha proferito parola a riguardo.

Secondo le ultime indiscrezioni emerse da WABetaInfo, però, in futuro gli utenti saranno in grado di mettere in pausa le registrazioni vocali di Whatsapp. Nel frattempo, però, sono anche stati avviati i test della crittografia end-to-end dei backup su Whatsapp iOS.