Whatsapp al lavoro sulla condivisione dello schermo: la novità scovata nella beta

Non ci sono solo gli username nel futuro di Whatsapp nel futuro dell’applicazione di messaggistica istantanea targata Meta. Dalla beta, infatti, i colleghi di WABetaInfo hanno scoperto che gli sviluppatori stanno implementando una funzione che permetterà di condividere lo schermo durante una videochiamata.

Si tratta di un sistema già presente da tempo su app concorrenti come Skype, Teams e Zoom, e che risulta particolarmente utile non solo in ambito professionale ma anche in quello domestico.

Il sistema prevede la visualizzazione di un popup che chiederà di consentire all’applicazione di iniziare a registrare o trasmettere la schermata del proprio telefono con l’interlocutore. Probabile però che l’obiettivo di Whatsapp sia di portare questo sistema anche sulla controparte desktop.

Nel popup si legge che “WhatsApp avrà accesso a tutte le informazioni visibili sullo schermo o riprodotte dal tuo dispositivo durante la registrazione o la trasmissione. Ciò include informazioni come password, dettagli di pagamento, foto, messaggi e audio che riproduci.”

Al momento la funzione è in fase di implementazione su Whatsapp per Android beta 2.23.11.19. Nessuna informazione, come avvenuto anche in altre circostanze, sul periodo in cui sarà implementata questa funzione. Parallelamente però Whatsapp è anche al lavoro per migliorare il backup delle chat e fare in modo che gli utenti non dimentichino la password.