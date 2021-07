WhatsApp al lavoro sulla crittografia end-to-end per i backup cloud: come funziona

Chi ha utilizzato WhatsApp sa bene che ogni chat è protetta da crittografia end-to-end, così da rendere più sicuro l’invio di qualsiasi messaggio o contenuto multimediale tramite il servizio di messaggistica. Ebbene, la medesima funzione sta per ampliarsi anche ai backup su Google Drive o iCloud, con tanto di password per la crittografia.

Stando a quanto scoperto dai colleghi di WABetaInfo, sempre informati sulle ultime novità delle beta di WhatsApp, nella versione 2.21.15.5 gli sviluppatori hanno implementato la crittografia end-to-end per backup così da testare il suo corretto funzionamento. Come mostrato dagli screenshot visibili anche in calce all’articolo, la funzionalità nella prima schermata mostra quando pesa il proprio backup, mentre nella seconda chiede di inserire una password da utilizzare quando si scaricano nuovamente i backup su un nuovo dispositivo. Tale password resterà completamente privata e non verrà mai condivisa con altri servizi di casa Facebook Inc., Google o Apple.

Scendendo nello specifico, al posto di una password potrà essere utilizzata anche una chiave crittografica a 64 cifre contenente solo lettere minuscole dalla a alla f e cifre numeriche. Ovviamente, sarà estremamente importante archiviarla in un luogo sicuro in quanto WhatsApp non prevede l’introduzione di metodi per recuperarla.

Allo stato attuale di sviluppo, non è noto quando il servizio di messaggistica rilascerà ufficialmente la crittografia end-to-end per i backup delle chat su piattaforma cloud, in quanto sembrerebbero esserci ancora dei problemi con la connessione durante l’utilizzo della feature. In altre parole, per ora non ci resta che attendere il prossimo aggiornamento stabile dell’applicazione.

Nel mentre, la modalità multi-dispositivo è disponibile in beta per i primi test da parte degli stessi utenti WhatsApp.