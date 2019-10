Whatsapp è al lavoro sui messaggi che si auto distruggono

Interessante novità in arrivo dal fronte Whatsapp. Come osservato dai colleghi di WABetainfo, gli sviluppatori della popolare applicazione di messaggistica stanno lavorando su una funzione battezzata "Disappearing messages", che come suggerito dal nome porterà al lancio di messaggi che di auto distruggono.

La feature al momento non è disponibile al pubblico ma solo per i partecipanti al programma beta, e secondo quanto affermato dal sito specializzato dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Toccando l'opzione "messaggi a scomparsa", l'applicazione permetterà di scegliere l'intervallo di tempo che va dai 5 secondi ad un'ora entro cui l'applicazione provvederà all'eliminazione completa dei contenuti delle chat. Ovviamente è inutile sottolineare che dopo la scomparsa dei messaggi non sarà più possibile recuperarli, in quanto non lasceranno alcuna traccia, a differenza di quanto avviene con l'impostazione "elimina per tutti" che genera nelle chat la nuvoletta "questo messaggio è stato eliminato".

Lo stesso WABetaInfo sottolinea anche che almeno inizialmente la funzione sarà disponibile solo per le chat di gruppo, e non è noto se in futuro sarà estesa anche a quelle individuali. In questo modo però sarà possibile svuotare automaticamente le conversazioni con molti partecipanti, che spesso arrivano ad occupare tanto spazio sugli smartphone.

L'impostazione comparirà nelle impostazioni del gruppo, ma al momento è ancora nella fase "alpha" dello sviluppo.