Whatsapp al lavoro sui messaggi che si cancellano da soli: ecco come funzioneranno

Mentre la beta Android di Whatsapp ci ha confermato la possibilità si silenziare le chat per sempre, dalla controparte iOS ci giunge notizia che la piattaforma sta lavorando anche su un'altra funzione molto richiesta: la possibilità di inviare messaggi a scadenza.

A svelare la novità i colleghi di WABetaInfo, i quali hanno precisato che la feature è ancora in fase di sviluppo e potrebbe arrivare tra le mani del pubblico solo nei prossimi mesi.

Come suggerisce il titolo, nel momento in cui si imposterà la scadenza di un messaggio l'applicazione provvederà ad eliminarlo in automatico. Non è chiaro il lasso di tempo che sarà possibile scegliere, ma almeno a giudicare dagli screenshot non sembra essere molto flessibile ed a differenza di quanto avviene su Telegram non sono ancora emerse immagini sulle opzioni che avranno a disposizione gli utenti.

Secondo WABetaInfo, però, quando si attiverà l'opzione Whatsapp cancellerà i messaggi sia sul telefono del mittente che del destinatario. Ulteriori informazioni non sono però disponibili, segno che lo sviluppo potrebbe essere cominciato solo da poco, con il rilascio che potrebbe essere lontano.

Nel frattempo però gli sviluppatori stanno anche lavorando sul supporto multi dispositivo per Whatsapp, per cui però i lavori sembrano procedere più velocemente e potrebbe arrivare prossimamente.