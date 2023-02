Whatsapp al lavoro sulle Newsletter: i dettagli dalla beta Android

A pochi giorni dal lancio dell’importante aggiornamento di Whatsapp per iOS, che ha introdotto le videochiamate, dalla beta Android dell'applicazione di messaggistica istantanea arriva l’indicazione che Meta starebbe al lavoro su una nuova funzione "Newsletter".

Come suggerisce il nome (che potrebbe anche essere temporaneo e non definitivo), e gli indizi sparsi nel codice sorgente, la feature darà agli utenti la possibilità di inviare delle newsletter tramite l’applicazione. Tali contenuti saranno inviati in maniera separata dai messaggi e dai gruppi e secondo WABetaInfo Whatsapp farà in modo che Newsletter garantisca agli utenti il pieno controllo su ciò che vedono: non si fa menzione a pubblicità tanto meno di raccomandazioni basate sugli algoritmi.

Non è da escludere che le Newsletter vadano a confluire nelle già note Community di Whatsapp: gli utenti dovrebbero essere in grado di visualizzare i contenuti scelti in ordine cronologico e potranno cercarle attraverso lo strumento interno integrato nell’app. Il funzionamento potrebbe essere quindi simile ai canali di Telegram, ma secondo molti potrebbe anche trattarsi di un vero e proprio servizio di newsletter “tradizionale”.

Lo sviluppo a quanto pare sarebbe ancora nelle fasi embrionali, e non è chiaro quando e se vedrà la luce. Ovviamente vi terremo aggiornati non appena emergeranno ulteriori dettagli in merito.