WhatsApp al lavoro su novità per scheda dei contatti: ecco come apparirà in futuro

A poche ore dal debutto della nuova grafica per i messaggi audio su WhatsApp, gli sviluppatori del servizio di messaggistica stanno dedicando il loro tempo alla realizzazione di nuovi elementi di interfaccia per la scheda dei contatti. Vediamo assieme gli ultimi segnali dati dalla beta per Android.

Grazie ai colleghi di WABetaInfo possiamo dare una prima occhiata alla novità che riguarderà la pagina relativa alle informazioni dei nostri contatti. A partire dalla beta per Android 2.22.6.3 introdotta in queste ore, gli utenti iscrittisi vedranno un piccolo cambiamento all’interfaccia come quello in calce alla notizia: lo screenshot in questione non mostra importanti ed evidenti novità estetiche, eccetto per un pulsante inedito chiamato “Ricerca” o “Search”.

A cosa serve questo nuovo elemento? Molto semplicemente, servirà affinché un utente possa cercare rapidamente dei messaggi chiave nella conversazione intrattenuta con quel contatto direttamente a partire dalla scheda di registrazione del numero di telefono con annesse impostazioni per notifiche e media condivisi. Ciò si rivelerà particolarmente utile quando un utente ha tante chat aperte e attive: anziché cercare la singola conversazione e poi il pulsante ricerca interno a essa, sarà possibile recarsi sulla pagina del contatto e procedere immediatamente con la ricerca dei messaggi di interesse per parole chiave.

Si tratta ovviamente di una novità minore, ma che potrebbe pur sempre fare spazio a ulteriori modifiche. Inoltre, non è certo il suo debutto definitivo su WhatsApp in versione stabile.

Sempre sul servizio di messaggistica firmato Meta è attesa una nuova interfaccia per le chiamate vocali.