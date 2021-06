Whatsapp al lavoro su un nuovo sistema di verifica dell'account: ecco come funzionerà

A pochi giorni dall'annuncio dell'arrivo di Whatsapp su iPad, arriva un'altra importante novità dal fronte dell'applicazione di messaggistica. Secondo quanto riportato da WABetaInfo, prossimamente Whatsapp potrebbe introdurre un nuovo sistema di verifica degli account.

Coloro che hanno familiarità con l'app, infatti, sapranno che al momento dell'inserimento del numero di telefono è richiesta la verifica del profilo attraverso un codice da sei cifre che viene inviato via SMS.

WaBetaInfo, però, riferisce che l'applicazione starebbe anche testando la possibilità di effettuare la verifica attraverso una chiamata che non richiederà l'inserimento di alcun PIN. Il sistema funzionerà in maniera molto semplice: una volta inserito il numero di cellulare da associare al proprio account, Whatsapp provvederà ad effettuare una breve chiamata a cui non sarà nemmeno necessario rispondere.

Il blog osserva che in questo modo l'app accederà al registro delle chiamate per confrontare l'ultima voce, ma non utilizzerà i dati per nient'altro.

I test sono in corso solo su Android, ma la feature dovrebbe restare confinata al robottino verde dal momento che iOS non consente alle applicazioni di leggere la cronologia delle chiamate per questioni di sicurezza.

Come sempre, non è chiaro quando dovrebbe debuttare questa nuova opzione, ma il fatto che i test siano già in corso dimostra che non dovrebbe volerci molto.