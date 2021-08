WhatsApp al lavoro sulle reazioni ai messaggi: come funzioneranno?

Gli sviluppatori di casa WhatsApp continuano a lavorare senza sosta non solo sulle funzionalità già esistenti e utilizzabili, ma anche su alcune novità importanti, tra cui le reazioni ai messaggi nelle chat. Sia Instagram che Messenger lo permettono da tempo, perciò non è qualcosa di inedito, ma come funzionerà?

Gli esperti di WABetaInfo hanno scoperto questa feature all’interno dell’applicazione di messaggistica proprio nelle ultime ore, spiegando anche che il funzionamento sarà pressoché analogo a quello di altri servizi social: quando un utente invierà un messaggio in qualsiasi chat, altri utenti potranno usare un’emoji come reazione al messaggio stesso, potenzialmente tenendo premuto su quest'ultimo per scegliere la reaction perfetta. Almeno, questo è ciò che si ritiene probabile allo stato attuale.

Lo screenshot catturato da WABetaInfo, infatti, non mostra la reazione vera e propria, bensì l’avviso che l’utente riceve nel momento in cui ottiene una reazione e la sua versione di WhatsApp non è compatibile. Le sorprese potrebbero dunque essere dietro l'angolo: arriveranno nuove emoji esclusive per le reazioni? Staremo a vedere.

Allo stato attuale questa è una feature ancora in fase di sviluppo iniziale, di conseguenza sarà necessario attendere ancora un po’ di tempo prima di provarla con mano nella versione beta di WhatsApp per Android, iOS e in futuro anche su WhatsApp Web e WhatsApp Desktop, app che sta per arrivare su macOS e Windows.

Non mancano anche altre novità per la piattaforma di casa Facebook Inc.: l’app di WhatsApp per iPad sta per arrivare, grazie alla nuovissima modalità multi-device 2.0 ancora disponibile solo in beta.