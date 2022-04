Whatsapp al lavoro su nuovi strumenti per l'editing delle foto: la conferma in una beta

Nelle ultime settimane, Whatsapp ha modificato le reazioni ai messaggi, che sono state lanciate a fine marzo e che stanno piano piano arrivando su tutti gli smartphone di nuova generazione. Intanto, però, sembra che Whatsapp stia per includere una feature aggiuntiva che potrebbe accontentare molti utenti del servizio di messaggistica.

Nello specifico, il portale WABetaInfo, specializzato nei contenuti delle nuove versioni beta di Whatsapp, spiega che la piattaforma sta per introdurre una serie di nuove opzioni per l'editing in-app delle immagini, modificando i tool di disegno attualmente presenti nella schermata che si apre prima di inviare un'immagine in una chat.

La nuova interfaccia grafica, che potete vedere in calce, sembra mostrare dei pennelli di dimensioni diverse, che dovrebbero funzionare esattamente come quello attualmente presente sull'app ma che potrebbero garantire agli utenti una maggiore facilità di utilizzo e di personalizzazione delle immagini. Inoltre, sembra che Whatsapp stia per introdurre, accanto ai nuovi pennelli, un tool specifico di blurring dell'immagine, perfetto per nascondere le parti "indesiderate" delle fotografie.

Le feature aggiuntive, che dovrebbero aumentare le potenzialità di Whatsapp come editor fotografico, sono state scovate da WABetaInfo nella Build Beta di Whatsapp 22.8.0.73 per iOS, perciò non sono al momento disponibili per gli utenti Android, a prescindere dalla loro partecipazione o meno alla beta dell'app. Anche per i device iOS, in realtà, il rollout della feature è limitato, oltre che agli utenti in beta, ad alcune regioni del mondo.

Non è comunque improbabile che il test delle feature di disegno si espanda molto presto, arrivando anzitutto agli utenti Android iscritti al programma Beta di Whatsapp e, successivamente, a tutti gli utenti del servizio di messaggistica istantanea sia su iOS che sul sistema operativo di Google.