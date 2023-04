Whatsapp al lavoro sulla tastiera: in arrivo delle modifiche all'interfaccia

Mentre si continua a parlare del possibile arrivo delle emoji animate su Whatsapp, direttamente dalla beta dell’app per Android giungono delle interessanti indicazioni su alcune modifiche che potrebbe introdurre Meta nella tastiera dell’app.

Come si può vedere dallo screenshot presente in calce, che arriva dalla beta 2.23.9.2 di Whatsapp per Android, gli sviluppatori hanno modificato la sezione dell’app in cui viene mostrata la tastiera. Nello specifico:

La barra di selezione del tipo di tastiera è stata spostata nella parte superiore centrale del menu in basso

Il menu è stato ristretto per mostrare i testi che consentono di scegliere se inserire nei messaggi emoji, gif e adesivi.

Ovviamente siamo ancora nella fase beta, e non è detto che la versione mostrata nell’immagine presente in calce sia definitiva. Probabile che gli sviluppatori di Meta decidano di applicare ulteriori modifiche all’UI prima di procedere con il lancio pubblico su cui però almeno al momento non si conosce molto.

Sempre qualche giorno fa, dalla beta di Whatsapp sono emerse delle novità sull’inoltro dei messaggi che potrebbero cambiare nuovamente dopo le novità apportate negli scorsi anni che hanno permessi di sgominare rapidamente le Catene di Sant’Antonio attraverso l’inserimento di un’etichetta ad hoc.

Vi aggiorneremo non appena saranno disponibili ulteriori informazioni sulla data di lancio.