Whatsapp limita l'inoltro dei messaggi per combattere le fake news

Altra modifica in arrivo per Whatsapp. La piattaforma di messaggistica istantanea, negli ultimi tempi ha intrapreso una vera e propria guerra contro la diffusione di fake news, attraverso l'introduzione di una etichetta che consente di identificarle rapidamente. A quanto pare però questo sarebbe solo l'inizio.

Come riportato da alcuni utenti, infatti, Whatsapp starebbe limitando l'inoltro dei messaggi. Gli utenti, infatti, da ora potranno inoltrare messaggi solo a venti contatti alla volte, un limite portato a cinque in India, un mercato in cui l'applicazione è stata più volte accusata di aver favorito la proliferazione di fake news. Inoltre, il pulsante di scelta rapida per l'inoltro dei messaggi che appare a canto alle immagini e video, verrà rimosso per contrastare il fenomeno.

Come dicevamo poco sopra, l'azienda ha applicato un limite ancora più basso in India per combattere la diffusione di fake news. Nella nazione la compagnia è stata accusata di aver favorito una sparatoria e circa trenta linciaggi per non aver fatto nulla per contrastare la diffusione di bufale.

Il governo all'inizio del mese infatti ha invitato Whatsapp ad apportare alcune modifiche alla piattaforma per affrontare il problema.

La risposta di Whatsapp è stata immediata: innanzitutto, ha iniziato ad etichettare i messaggi inoltrati per chiarire che non sono stati creati dalla persona che li ha invitati. Inoltre, ha provveduto a pubblicare annunci pubblicitari su tutti i giornali indiani per permettere ai lettori di identificare la disinformazione. Adesso, è stata introdotta questa ulteriore novità, che vedrà la luce anche in Europa.