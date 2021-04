Whatsapp: ecco i link segreti per scaricare i pacchetti di sticker nascosti

I sempre puntuali colleghi di WABetaInfo hanno scoperto che di recente Whatsapp ha abilitato la possibilità di utilizzare i così detti "Deep Link" per scaricare i propri pacchetti di sticker ufficiali, senza dover passare per il Whatsapp Sticker Store. Ce ne sono davvero per ogni gusto, e sono compatibili sia con iOS che Android.

Proprio ieri Whatsapp ha annunciato il nuovo pacchetto di Sticker "Vaccines for All", creato in collaborazione con l'OMS, che ha l'obiettivo di aiutare gli utenti a comunicare in modo creativo e divertente ed ad esprimere gioia, sollievo e speranza sui vaccini per il Coronavirus. In molti hanno però notato che non può essere scaricato tramite lo Sticker Store. E' qui che entrano in gioco Deep Link, perchè basta cliccare qui da iOS o Android per iniziare il download.

Whatsapp però include anche un'altra serie di Sticker regionali nascosti, che possono essere scaricati solo da determinati mercati. WABetaInfo, in un post pubblicato sul proprio blog, li ha raccolti tutti:

Di seguito, invece, la lista degli Sticker di vario tipo, ma che sono comunque nascosti:

La procedura per l'installazione è sempre uguale: dovete cliccare su uno dei link presenti in lista dal vostro dispositivo mobile.