Whatsapp: la lista degli smartphone su cui non funzionerà più dal 1 Gennaio 2021

Nonostante la smentita di WABetainfo, si continua a parlare dell'imminente interruzione del supporto da parte di Whatsapp sugli iPhone e smartphone più datati. A rilanciare la notizia i colleghi di TechRadar, che hanno stilato una lista completa dei dispositivi e sistemi operativi.

Come abbiamo avuto modo di raccontare, la novità entrerà in vigore dal 1 Gennaio 2021 e riguarderà gli iPhone basati su iOS 9 e precedenti ed i dispositivi Android che eseguono Android 4.0.3 e build precedenti. Non si tratta ovviamente di una novità che riguarderà tantissimi utenti, dal momento che si tratta smartphone ormai dichiarati obsoleti anche dalle stesse aziende produttrici.

Gli smartphone su cui non sarà più possibile Whatsapp sono i seguenti:

iPhone 4 e precedenti

Samsung Galaxy S2

HTC Desire

LG Optimus Black

Motorola Droid RAZR

A questi si aggiungono tutti gli smartphone Android lanciati sul mercato prima del 2010.

I seguenti smartphone invece potranno continuare ad utilizzare Whatsapp, ma dovranno aggiornare il sistema operativo all'ultima versione disponibile:

iPhone 4S

iPhone 5

iPhone 5S

iPhone 6

iPhone 6S

Samsung Galaxy S3 e versioni successive

Samsung Galaxy Note

HTC Sensation

HTC Thunderbolt

Lg Lucid

Motorola Droid 4

Sony Xperia Pro e versioni successive

Insomma, il supporto sarà ancora molto ampio, e la cerchia di smartphone Android ed Apple che non supporteranno più Whatsapp è davvero molto limitata a dispositivi ormai non più aggiornati.