WhatsApp per Mac: spunta un metodo alternativo per le Reaction

Mentre si avvicinano le Reaction su WhatsApp, parallelamente si inizia a parlare anche delle controparti desktop. Tra queste, a far chiacchierare, oggi, è proprio quella per il sistema operativo di Cupertino. Scopriamo cosa bolle in pentola per l'IM di Meta.

Grazie al solito WABetaInfo, infatti, spuntano fuori le immagini di quello che potrebbe essere il sistema di reazione ai messaggi nelle conversazioni sulla piattaforma verde del colosso guidato da Mark Zuckerberg.

Come possiamo vedere nella schermata in calce alla notizia, presumibilmente estrapolato dalla versione 2.2208.1 del client, il nuovo sistema consente di trovare l'opzione "Reagisci al messaggio" accedendo al menu delle impostazioni del messaggio singolo, o nuvoletta, dalla freccetta che appare spostandoci sopra il cursore del mouse.

Si tratta sicuramente di un sistema meno immediato e che richiede uno step aggiuntivo rispetto a quanto dovrebbe essere implementato presto in tutto il mondo sulla versione mobile, ovvero una scorciatoia localizzata direttamente in calce al messaggio, ma che dimostra ancora una volta come Meta sia fortemente orientata su un costante aggiornamento su tutti i sistemi operativi per le sue applicazioni.

Ricordiamo, a questo proposito, che solo di recente WhatsApp ha cambiato grafica ai messaggi vocali sia ricevuti che inviati e, in merito a questi ultimi, anche alle opzioni di controllo prima dell'invio.