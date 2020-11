WhatsApp, messaggi effimeri in arrivo: come funzionano e come attivarli

Dopo mesi di indiscrezioni, finalmente il "momento clou" sembra essere arrivato, dato che un'attesa funzionalità è stata analizzata direttamente da WhatsApp.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Indian Express e WaBetaInfo, sono state rilasciate ulteriori informazioni per quel che concerne i messaggi che si autodistruggono. Questa volta è stata la stessa WhatsApp a divulgare maggiori dettagli, in quanto sono state pubblicate delle FAQ sul sito ufficiale del servizio di messaggistica istantanea. Nella versione italiana del portale, questa funzionalità viene chiamata "messaggi effimeri".

L'azienda spiega che i messaggi inviati in questo modo scompariranno automaticamente in 7 giorni. Tuttavia, nel caso qualcuno mantenga la notifica per tutto questo tempo, l'anteprima del messaggio potrebbe rimanere visibile fino all'apertura dell'app di WhatsApp. Inoltre, il testo di questi messaggi potrebbe risultare visibile nel caso qualcuno risponda ad essi oppure vengano inoltrati in una chat in cui la funzionalità non è attiva.

Per il resto, in un'altra pagina del sito ufficiale di WhatsApp si legge che gli utenti possono attivare la funzionalità "Messaggi effimeri" semplicemente aprendo una chat, premendo sul nome del contatto e abilitando l'apposita opzione. La disattivazione è altrettanto semplice, così come l'uso della funzionalità all'interno di un gruppo. Abbiamo provato a utilizzare questi messaggi, ma per il momento non sembrano comparire all'interno dell'app. Tuttavia, vista la pubblicazione delle FAQ, probabilmente è questione di giorni.