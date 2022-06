WhatsApp, Meta puntella la sicurezza dell'App su iPhone: ecco la novità

Mentre gli appassionati sono in fervente attesa di scoprire tutte le novità Apple, dopo l'annuncio della WWDC 2022, arrivano importanti novità per quel che riguarda la sicurezza di iOS e, in particolare, per l'app di messaggistica WhatsApp.

Infatti, a quanto pare, l'app di Meta potrebbe introdurre a strettissimo giro un nuovo livello di autenticazione di sicurezza per migliorare ulteriormente privacy e sicurezza dei dati dell'utente.

Stando a quanto riportato dal solito WABetaInfo, la novità andrà a coinvolgere le nuove installazioni dell'app, al momento in cui si inserisce il proprio numero di telefono per recuperare il proprio account. Solitamente, a questo punto viene inviato un SMS al numero di cellulare in modo da poter verificare l'effettiva proprietà dello stesso.

Oltre a questo, nel prossimo futuro potrebbe esserci un ulteriore codice di verifica. Nello specifico, sul telefono dovrebbe apparire una schermata che recita questo messaggio: "Il numero XXX è già in uso per WhatsApp su un altro dispositivo. Per aiutarci a verificare che il tuo account sia sotto il tuo controllo, è necessario inserire un altro codice di verifica. Per una maggiore sicurezza, dovrai attendere la fine del conto alla rovescia prima di poterlo inviare. Quando lo riceverai, inseriscilo nello spazio sottostante".

Nel frattempo, ricordiamo che WhatsApp potrebbe consentire la modifica dei messaggi nel prossimo futuro, potenziando ancora di più le possibilità dei suoi utenti.