Whatsapp mette in guardia gli utenti: false versioni dell'app rubano i dati

Il CEO di Whatsapp, Will Cathcart, ha voluto suonare l’allarme direttamente dal suo account ufficiale Twitter, dove ha messo in guardia gli utenti Android dal download di versioni fasulle dell’applicazione che hanno il solo obiettivo di rubare i dati personali degli utenti.

L’amministratore delegato dell’applicazione di Meta ha spiegato che il team di sicurezza di Whatsapp ha scoperto una serie di applicazioni dannose che si presentano in maniera simile all’applicazione originale e che possono essere scaricate dal web (non dal Play Store). Una di queste è nota come “hey Whatsapp”.

“Ricordiamo agli utenti Whatsapp che scaricare una versione falsa o modificata di WhatsApp non è mai una buona idea. Queste app sembrano innocue ma possono aggirare i sistemi di sicurezza di Whatsapp. Recentemente il nostro team di sicurezza ha scoperto un malware nascosto all’interno di alcune app, presenti fuori da Google Play, pubblicate da uno sviluppatore chiamato “HeyMods”” ha spiegato il CEO di Whatsapp.

Di recente Whatsapp ha modificato nuovamente le reaction, che ora supportano tutte le emoji, come richiesto dagli utenti. Spesso molti si affidano a client di terze parti proprio per ottenere nuove funzioni non presenti nell’app originale.

Secondo le ultime indiscrezioni, inoltre, Whatsapp starebbe per lasciare un’app nativa per Apple Silicon.