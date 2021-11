WhatsApp, altre migliorie in arrivo per la velocità dei messaggi vocali

L’aggiornamento WhatsApp per velocizzare i messaggi vocali ha fatto piacere a moltissimi utenti, ma il suo funzionamento non è ancora oggi proprio perfetto. Questo in quanto la feature non consente di velocizzare gli audio inoltrati da altre chat. Ebbene, a breve gli sviluppatori sistemeranno tale problema!

Anche questa volta, come spesso accade in questi casi, a scovare questa novità in fase di sviluppo sono stati gli abili colleghi di WABetaInfo. Con qualche test, hanno notato come l’ultima beta del servizio di messaggistica firmato Meta consenta di modificare la velocità di riproduzione dei messaggi vocali inoltrati da altre chat. Come? Esattamente nella medesima maniera in cui si velocizzano ora le note inviate direttamente in chat.

All’avvio della riproduzione del messaggio d’interesse, il sistema mostrerà quindi l’icona con scritto la velocità impostata: si parte da 1x e si passa a 1,5x e 2x, poi ritornando ciclicamente alla prima impostazione. Niente di diverso rispetto alla funzionalità originale implementata lo scorso maggio, ma un’aggiunta graditissima. Il rilascio attualmente risulta avvenuto solamente nella beta per iOS e non in maniera diffusa. In altre parole, gli utenti Android e i restanti possessori di iPhone dovranno attendere il release definitivo potenzialmente nel corso delle prossime settimane.

Nel corso del mese di novembre, invece, è finalmente approdata per tutti la funzionalità Multi-dispositivo che consente di utilizzare WhatsApp da PC anche senza smartphone.