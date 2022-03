WhatsApp, miriadi di novità per i messaggi vocali: tra velocità e comodità

In questo periodo al centro dell'attenzione c'è la questione della possibile interoperabilità per le app di messaggistica istantanea, ma non è solamente questo il motivo per cui gli appassionati stanno parlando di WhatsApp. Infatti, sono arrivate miriadi di novità per i messaggi vocali.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Engadget e TechCrunch, nella giornata del 30 marzo 2022 Meta (ex Facebook) ha ufficializzato un buon numero di novità in arrivo per la sua popolare applicazione di messaggistica istantanea. Queste ultime sono tutte relative ai succitati messaggi vocali e riguardano aspetti come la velocità di riproduzione e la comodità di utilizzo di questo metodo di comunicazione.

Potete approfondire rapidamente le novità in arrivo mediante l'immagine presente in calce alla notizia, ma tra gli aspetti che attirano di più l'attenzione troviamo il playback a 1,5x o 2x e la possibilità di riprodurre i messaggi vocali al di fuori della singola chat in cui sono stati inviati. Non mancano inoltre altre novità in termini di design, così come viene data all'utente la possibilità di ascoltare quanto detto in fase di registrazione prima di inviare il messaggio.

In parole povere, Mark Zuckerberg e soci stanno cercando di migliorare di non poco i messaggi vocali di WhatsApp. In ogni caso, il rollout delle nuove funzionalità è già iniziato, ma chiaramente potreste non trovare sin da subito quanto indicato in questa sede. Per il resto, è stato reso noto che in media vengono inviati tramite WhatsApp ben 7 miliardi di messaggi vocali al giorno.