Whatsapp e la modalità Multi-Device: ecco tutti i dettagli emersi finora

Mentre attendiamo con impazienza di provare la nuova modalità Multi-Device di Whatsapp, iniziano inevitabilmente a trapelare i primi dettagli su funzionamento, compatibilità e limitazioni d'uso.

Apparentemente, la nuova modalità andrà a migliorare enormemente l'esperienza d'uso di tutti quegli utenti che già si avvalgono di servizi come WhatsApp Web o WhatsApp Desktop, ma potrebbe lasciare l'amaro in bocca a chi si aspettava una vera e propria rivoluzione.

Secondo quanto riportato dalla fonte, l'approccio degli sviluppatori sembrerebbe molto più conservativo del previsto. Nello specifico, a quanto pare la nuova modalità andrà a estendere le funzionalità web, permettendo dunque di mantenere attive più postazioni come WhatsApp Web e Facebook. Con la nuova funzione Multi-Device, si potranno tenere online fino a 4 dispositivi oltre al proprio smartphone.

Ed è proprio sugli smartphone che sembra arginarsi l'ondata innovatrice di WhatsApp, con un limite d'uso che rimane saldamente inchiodato a un dispositivo per volta.

La seconda limitazione riguarda la possibilità di intrattenere conversazioni solo con utenti che presentano una versione aggiornata dell'applicazione anche se, come suggerisce la fonte, non sembrano esserci ulteriori chiarimenti in merito a quali siano le versioni compatibili.

Fortunatamente, la più importante delle novità appare confermata e riguarda la possibilità di mantenere le funzionalità dei dispositivi associati allo smartphone anche se il nostro dispositivo principale non è online. In attesa del rilascio ufficiale, avete già dato un'occhiata alla nuova grafica delle conversazioni di WhatsApp?