Whatsapp, la modalità multi-dispositivo è ufficiale e già disponibile in beta!

La beta di Whatsapp abbraccia finalmente la modalità multi-dispositivo. Dopo averla intravista, infatti, è arrivato anche l'annuncio ufficiale da parte di Will Cathcart di Whatsapp ed il CEO di Facebook Mark Zuckerberg, che su un post pubblicato sul blog ufficiale hanno fatto il punto sui lavori e fornito qualche dettaglio tecnico.

La beta è destinata ad un gruppo ristretto di persone che rientrano nel programma e che, secondo il responsabile di Whatsapp, permetterà agli ingegneri di migliorare il funzionamento ed aggiungere nuove feature. Molte funzioni ancora non sono presenti, tra cui la posizione in tempo reale nei dispositivi aggiuntivi, ma presumibilmente saranno implementate successivamente con le altre versioni dimostrative.

Di seguito la lista completa delle funzioni non supportate dalla versione beta della modalità multi-dispositivo:

visualizzazione della posizione in tempo reale nei dispositivi aggiuntivi

blocco in alto delle chat su WhatsApp Web o WhatsApp Desktop

accettazione, visualizzazione e ripristino di inviti di gruppo da WhatsApp Web o WhatsApp Desktop. Per queste azioni devi usare il telefono

invio di messaggi o chiamate dal tuo dispositivo collegato se i destinatari hanno una versione di WhatsApp meno recente sul telefono

chiamate da Portal o WhatsApp Desktop a dispositivi collegati che non stanno utilizzando la versione beta multi-dispositivo

gli altri account WhatsApp sul tuo Portal non funzionano, a meno che non stiano utilizzando la versione beta multi-dispositivo

gli utenti di WhatsApp Business non possono modificare il nome o le etichette dell'attività da WhatsApp Web o WhatsApp Desktop

Consigliamo comunque di tenere sott'occhio la pagina ufficiale Whatsapp della modalità per restare aggiornati con i lavori.

Complessivamente, la modalità multi-dispositivo consentirà di utilizzare Whatsapp su quattro dispositivi collegati contemporaneamente senza che lo smartphone debba essere connesso. Nella beta è possibile accedervi su Whatsapp Web, Desktop o Portal. Whatsapp sottolinea che in modalità multi-dispositivo può essere connesso solo uno smartphone al proprio profilo Whatsapp, e se questo non viene utilizzato per più di 14 giorni, automaticamente i dispositivi collegati saranno disconnessi.

Zuckerberg e Cathcart si sono soffermati sulla sicurezza ed hanno osservato che i messaggi, i file multimediali e le chiamate saranno sempre protetti dalla crittografia end-to-end.

Nel frattempo, Whatsapp sta lavorando su alcune modifiche per le videochiamate.