Whatsapp: la modalità Picture in Picture per i video in arrivo anche su Android

Sulla versione iOS di Whatsapp, già da qualche mese è disponibile la riproduzione dei filmati di YouTube e Facebook in modalità Picture-in-Picture. A quanto pare, gli sviluppatori starebbero per fare lo stesso anche su Android.

Come affermato dai sempre aggiornati ragazzi di WABetaInfo, nella nuova versione beta dell'applicazione, rilascia attraverso il programma Google Play Beta, gli sviluppatori sembrano aver iniziato ufficialmente i test della feature.

La funzione, però, non sembra essere disponibile. Whatsapp, però, starebbe lavorando già da qualche mese per portare anche sulla versione dell'applicazione per il robottino verde la riproduzione dei filmati in modalità PiP.

E' chiaro che lo sviluppo richiederà ancora qualche settimana o mese, dal momento che si tratta di una funzionalità molto importante, che abbraccia servizi del calibro di Facebook e Whatsapp, ecco perchè prima di lanciarla al pubblico gli sviluppatori intendono testarla con un vasto pubblico.

Per chi non la conoscesse, la modalità Picture-in-Picture consente di visualizzare i filmati ricevuti via link nella chat direttamente in Whatsapp, senza dover chiudere l'applicazione. Questa modalità funziona con YouTube, Instagram ed anche Facebook ed è identificata attraverso il simbolo play presente sull'anteprima del video, come vi mostriamo nello screenshot pubblicato in calce.

Al momento però non sappiamo quando sarà disponibile al pubblico.