WhatsApp modifica l'aspetto di gruppi e profili con l'ultima beta: ecco come appaiono ora!

Ancora a inizio settembre su WhatsApp beta si era mostrato l’aggiornamento grafico alle chat di gruppo, di cui però successivamente si è parlato poco data la mancanza di ulteriori novità. Ebbene, finalmente oggi ci sono alcune nuove informazioni grazie alla recente versione beta rilasciata su Android.

Su Google Play Store ha esordito la beta 2.21.23.12 del servizio di messaggistica firmato Meta e, come al solito, gli esperti di WABetaInfo hanno deciso di scavare a fondo per capire i cambiamenti implementati dagli sviluppatori. L’unico elemento degno di nota è stato proprio il rilascio più diffuso dell’interfaccia inedita per chat di gruppo e contatti WhatsApp.

L’estetica è relativamente simile a quella vista nella beta 2.21.19.2 con l’introduzione effettiva dei primi elementi di distacco dal design precedente. Tuttavia, nell’update più recente notiamo il nuovo pulsante “chat” per accedere rapidamente alla conversazione e una rivisitazione alla barra dove viene riportato lo stato WhatsApp. Per il resto non si notano grandi novità per quanto concerne l’aspetto dell’interfaccia. Ciò che importa è il rilascio più diffuso ai beta tester: i gestori della piattaforma stanno difatti preferendo un approccio particolarmente lento, con diffusione graduale delle feature in prova a sempre più utenti iscritti al programma beta tramite Play Store.

Nel frattempo si stanno facendo largo anche le Community su WhatsApp, feature che renderà il servizio più simile a Discord.