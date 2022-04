WhatsApp modifica i messaggi effimeri: sarà possibile non farli scomparire

Mentre si diffonde in rete l’allarme per 19 milioni di numeri di telefono italiani associati a WhatsApp, gli sviluppatori del servizio di messaggistica sta preparando una interessante modifica ai messaggi effimeri che, tra qualche settimana, potrebbero essere salvati dalla cancellazione dalle chat.

Ebbene sì, stando a quanto riportato dagli attenti colleghi di WABetaInfo la piattaforma di casa Meta starebbe per introdurre una funzionalità che consentirebbe di mantenere nelle conversazioni effimere alcuni messaggi specifici, o persino porzioni intere della chat. In questo modo, o per motivi personali o di sicurezza, sarà quindi possibile evitare che un certo messaggio scompaia da una conversazione originariamente avviata con l’opzione di auto-cancellazione dopo un periodo di tempo specifico.

La novità di cui stiamo parlando è stata individuata nella giornata di oggi, 22 aprile 2022, nella beta per iOS 22.9.0.72; di conseguenza, risulta evidente che su Android sia ancora in fase di sviluppo. Ad ogni modo, le immagini che trovate in calce alla notizia catturate proprio da WABetaInfo illustrano perfettamente il funzionamento della feature: tenendo premuto su un messaggio specifico all’interno di una conversazione effimera, sarà possibile selezionare l’opzione per salvarlo e non farlo scomparire dalla chat dopo la sua scadenza.

Ciò consentirà però a chiunque faccia parte della conversazione di annullarla immediatamente nel momento in cui una delle parti non accetti di mantenere il messaggio. In altri termini, l’introduzione di questa funzionalità non minerà comunque la sicurezza della chat e la privacy degli utenti; anzi, viene proposta molto semplicemente come un’aggiunta gradevole alla già utile funzionalità dei messaggi effimeri lanciata nel 2020.

Tra le altre novità in arrivo su WhatsApp abbiamo anche visto come saranno i sondaggi per i gruppi.