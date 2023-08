Whatsapp non si accontenta dell'HD: arriva l'invio di foto e video a risoluzione piena

Proprio qualche giorno fa su queste pagine abbiamo spiegato come inviare video in HD su Whatsapp, grazie alla nuova funzione che è stata introdotta di recente dall’applicazione di Meta. Ebbene, a quanto pare non si tratta del capitolo finale.

Secondo quanto riportato dai colleghi di WABetaInfo, infatti, nella beta Whatsapp per Android 2.23.18.13 è presente un ulteriore aggiornamento di questa feature che permetterà, come si può vedere dallo screenshot presente in calce, di inviare le fotografie a piena risoluzione. Si tratta di un passo in avanti significativo in quanto l’invio di foto e video in HD su Whatsapp comporta comunque una perdita di dati, seppur minore rispetto all’SD.

Nello specifico, gli utenti potranno accedere all’invio di foto e video a piena risoluzione direttamente dal selettore dei documenti, che consentirà agli utenti di selezionare facilmente foto e video dalla propria galleria. Le immagini e le clip quindi saranno condivisi come documenti, ma manterranno tutte le informazioni e qualità.

La funzionalità per inviare foto e video a qualità originale è in fase di sviluppo e sarà disponibile solo successivamente, sebbene almeno al momento non sia emersa alcuna informazione sulla possibile data di disponibilità.

Sempre WABetaInfo, qualche ora fa ha anche pubblicato la notizia secondo cui Whatsapp renderà le chiamate più sicure.