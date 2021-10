WhatsApp non è più 'from Facebook': la firma ora è 'from Meta'!

Mark Zuckerberg ha annunciato il cambio di nome per Facebook in Meta giusto due giorni fa, in occasione dell’evento Connect. Questa transizione improvvisa verso il Metaverso coinvolge anche il resto dei servizi del colosso statunitense, tra cui WhatsApp. Aprendo l’app, ora la firma cambia: non è più “From Facebook”, bensì “From Meta”.

A notare questa novità sono, come spesso accade in questi casi, i colleghi di WABetaInfo nell’ultima versione beta di WhatsApp numero 2.21.220.14 disponibile per smartphone iOS. Un anno fa la piccola sorpresa all’apertura del servizio di messaggistica era la dicitura “from Facebook”, un marchio aggiuntivo per ricordare la realtà di cui fa parte WhatsApp.

Ora però tutto cambia: al posto di Facebook c’è il nuovo nome, nell’inedita scritta “from Meta”. L’intervento è il medesimo nella pagina delle impostazioni, dove prima appariva il nome della “grande F” e ora appare il logo di Meta. Ovviamente questo è solo un piccolo accorgimento che, dal punto di vista degli utenti, non rappresenta nulla di importante. Tutto ciò interessa solamente alla società, almeno per ora. L’obiettivo, del resto, è rendere WhatsApp e tutti i servizi della ex-Facebook parte del Metaverso. In altre parole, tutto ciò indica a una futura integrazione della piattaforma di messaggistica su Horizon e altri prodotti firmati Meta.

Ma restando nell’universo Meta (o si dovrebbe dire Metaverso?), giusto oggi abbiamo visto come stanno andando i primi giorni della “nuova Facebook”.