WhatsApp non funziona da desktop? Ecco come risolvere l'errore ffmpeg

WhatsApp è ormai al centro della routine di molti utenti: non sono certamente in pochi coloro che sono soliti contattare le persone che "gravitano" attorno alla loro vita mediante quest'applicazione. Per questo motivo, un problema come quello che stanno riscontrando alcuni utenti desktop non è di poco conto.

Infatti, a inizio ottobre 2021, più precisamente nelle giornate del 2 e 3 ottobre, tentando di avviare, come di consueto, il classico programma desktop di WhatsApp, diverse persone hanno visto comparire a schermo un messaggio di errore: "L'esecuzione del codice non può proseguire perché ffmpeg.dll non è stato trovato. Per risolvere il problema, prova a reinstallare il programma".

Abbiamo riscontrato noi stessi il tutto, scovando poi diverse segnalazioni in merito al problema di WhatsApp su Reddit. I sistemi operativi coinvolti, stando a quanto indicato per il momento dagli utenti, sembrano essere Windows 10 e Windows 11.

In ogni caso, la soluzione proposta dal messaggio di errore, ovvero reinstallare WhatsApp sul PC, è stata in grado di risolvere il problema in alcuni casi, ma sembra che non abbia invece funzionato in altri. Infatti, alcuni utenti affermano di aver risolto in altro modo, anche senza reinstallare il software.

In parole povere, recandosi nel percorso "Utenti", "nome utente", "AppData" (potete abilitare la visualizzazione di quest'ultima cartella spuntando la casella "Elementi nascosti" della scheda "Visualizza" di Esplora file), "Local", raggiungendo la cartella "WhatsApp" e dando un'occhiata alle cartelle "app", si può scoprire che sul computer sono disponibili diverse versioni del programma, che dispongono di due diversi eseguibili .exe.

In una delle cartelle è presente il file ffmpeg.dll citato nel messaggio di errore, mentre nell'altra no. Basta dunque avviare il file .exe di WhatsApp presente nella cartella che contiene ffmpeg.dll. Verrà probabilmente aperta una versione non aggiornata del programma e chiaramente si tratta di un "fix" temporaneo, ma perlomeno, così facendo, alcuni utenti sono riusciti a tornare a usare il programma.

In ogni caso, per il momento tutto tace a livello ufficiale. La sensazione è quella che l'ultimo aggiornamento dell'app WhatsApp per desktop abbia comportato qualche "grattacapo", ma non possiamo ovviamente esserne certi.



