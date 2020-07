Whatsapp non funziona più su alcuni smartphone Android: ecco quali

Le ultime informazioni sulla fine del supporto da parte di Whatsapp risalgono al 1 Febbraio, quando la piattaforma di messaggistica istantanea ha smesso di funzionare su Android 2.3.7 e precedenti ed iOS 8 e precedenti. Tuttavia, è stata notata una novità nella pagina di supporto.

Come si può leggere a questo indirizzo, infatti, è stato silenziosamente interrotto il supporto anche agli smartphone basati su Android 3, ed infatti ora per l'installazione sono richiesti i seguenti sistemi operativi:

Android con OS 4.0.3 e versioni successive

iPhone con iOS 9 e versioni successive

A questi si aggiungono anche alcuni telefoni basati su KaiOS 2.5.1 e successive, tra cui JioPhone e JioPhone 2. Le motivazioni di questa scelta, che per altro non è nemmeno stata annunciata in via ufficiale, non sono note, ma l'impatto è comunque limitato dal momento che si tratta di una build con una percentuale di diffusione molto bassa, che è presente solo sugli smartphone più datati e lanciati sul mercato svariati anni fa.

In precedenza, però, Whatsapp aveva affermato che scelte come questo sono prese non tanto per ragioni legate all'hardware dei dispositivi, ma anche per eliminare le spese inutili. Probabile quindi che questa novità sia legata all'arrivo degli sticker animati ed i QR Code di Whatsapp.