Whatsapp non funzionerà più su alcuni iPhone e smartphone Android dal 1 Novembre

Nuovo aggiornamento per la policy interna di Whatsapp. La piattaforma di messaggistica istantanea, infatti, ha annunciato che dal 1 Novembre 2021 interromperà il supporto per vari smartphone Android ed iPhone.

L'applicazione, nello specifico, non funzionerà più su:

Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich

iOS 9

KaiOS 2.5.0

Ciò vuol dire che se si utilizza smartphone o telefoni cellulari con uno dei sistemi operativi in questione, non si potrà più utilizzare il client e si dovrà passare ad un dispositivo più recente.

La società infatti afferma che dal 1 Novembre richiederà almeno Android 4.1 Jelly Bean, iOS 10 o KaiOS 2.5.1 e specifica che, indipendentemente dalla versione di iOS, non girerà sugli iPhone con il jailbreak.

Ovviamente si tratta di tre release dei rispettivi sistemi operativi piuttosto datate, che sono ormai installate su un numero esiguo di dispositivi, visto che la maggior parte di quelli in commercio ed attivi sono da tempo aggiornati.

Le motivazioni di tale modifica sono da ricercare nel fatto che Whatsapp preferisce ridurre il numero di OS supportati per mettere tra le mani degli utenti sempre nuove funzionalità che per ragioni puramente tecniche non possono essere portate sulle vecchie piattaforme software.

Di recente Whatsapp ha introdotto il trasferimento delle chat tra iOS ed Android, una funzionalità che ha attirato l'ironia di Telegram.