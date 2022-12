WhatsApp non funzionerà più su questi smartphone dal 2023

Ci sono questioni che non si vorrebbero trattare a Natale (no, non si fa riferimento al maxi leak di Samsung Galaxy S23): tra queste c'è quella relativa all'imminente impossibilità di usare WhatsApp su un buon numero di smartphone. Si tratta però di un promemoria importante, che va dunque approfondito.

Ebbene, come riportato da Gizchina nella giornata del 25 dicembre 2022, l'arrivo del 2023 renderà "obsoleti" in tal senso diversi modelli. Come ben potete immaginare, si fa chiaramente riferimento a dispositivi ormai datati, che però qualcuno potrebbe effettivamente aver tenuto fino a oggi. Potreste insomma voler approfondire la lista presente di seguito, anche magari per persone che conoscete che non sono propriamente solite cambiare spesso il proprio smartphone.

47 smartphone non più compatibili con WhatsApp dal 31 dicembre 2022

iPhone 5;

iPhone 5c;

Archos 53 Platinum;

Lenovo A820;

LG Enact;

LG Lucid 2;

LG Optimus 4X HD;

LG Optimus F3;

LG Optimus F3Q;

LG Optimus F5;

LG Optimus F6;

LG Optimus F7;

LG Optimus L2 II;

LG Optimus L3 II;

LG Optimus L3 II Dual;

LG Optimus L4 II;

LG Optimus L4 II Dual;

LG Optimus L5;

LG Optimus L5 Dual;

LG Optimus L5 II;

LG Optimus L7;

LG Optimus L7 II;

LG Optimus L7 II Dual;

LG Optimus Nitro HD;

ZTE Grand S Flex;

ZTE V956;

ZTE Grand X Quad V987;

HTC Desire 500;

Huawei Ascend D;

Huawei Ascend D Quad XL;

Huawei Ascend D1;

Huawei Ascend D2;

Huawei Ascend G740;

Huawei Ascend Mate;

Huawei Ascend P1;

Samsung Galaxy Ace 2;

Samsung Galaxy Core;

Samsung Galaxy Trend Lite;

Samsung Galaxy Xcover 2;

Samsung Galaxy S2;

Samsung Galaxy S3 mini;

Samsung Galaxy Trend II;

Sony Xperia Arc S;

Sony Xperia Miro;

Sony Xperia Neo L;

Wiko Cink Five;

Wiko DARKNIGHT ZT.

Insomma, si fa riferimento anche a dispositivi ben noti, basti pensare a Samsung Galaxy S2 e iPhone 5. Ovviamente i tempi d'oro di questi ultimi sono passati da parecchio, ma risultava comunque giusto mettervi a conoscenza del tutto, dato che qualcuno potrebbe mantenere ancora attivi questi dispositivi. Per il resto, potreste voler fare riferimento al portale ufficiale di WhatsApp per maggiori dettagli generali in merito ai modelli supportati.