WhatsApp, non solo messaggi effimeri: in arrivo chat effimere singole e di gruppo

I messaggi effimeri su WhatsApp sono giunti in Italia nel novembre 2020 e fino a oggi hanno riscosso un certo successo tra gli utenti, esattamente come nel caso di Telegram. Rispetto al servizio di Pavel Durov, però, c’è ancora una mancanza importante, ovvero le chat singole e di gruppo effimere. Ebbene, finalmente stanno per arrivare!

Gli esperti di WABetaInfo hanno scovato la nuova “modalità a scomparsa” all’interno delle impostazioni della privacy di WhatsApp nella versione beta 2.21.18.7. Il suo funzionamento sembrerebbe davvero semplice: una volta attivata tramite il menu apposito, di cui vedete lo screenshot in conclusione alla notizia, questa impostazione avvierà automaticamente una conversazione effimera individuale o di gruppo dalla durata default di 7 giorni, ogni singola volta che si vorrà chattare con qualcuno.

Allo stato attuale non è noto se WhatsApp permetterà anche di selezionare tra più opzioni, dato che gli sviluppatori stanno anche lavorando sull’aumento della durata dei messaggi effimeri. È però certo che, all’attivazione di tale modalità, al momento della creazione della chat effimera gli utenti interessati verranno avvisati della natura della conversazione con una notifica apposita.

Insomma l’autodistruzione dei messaggi sembra interessare moltissimi utenti e, proprio alla luce delle statistiche registrate dal servizio di messaggistica, in futuro sembra destinata a evolversi con nuove opzioni e modalità. La feature vista in questa notizia verrà implementata progressivamente nell’ultima beta di WhatsApp per tutti i tester registrati al programma apposito su Android e iOS.

Sempre restando su WhatsApp, in futuro dovrebbero arrivare anche le reazioni ai messaggi nelle chat.