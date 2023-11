Whatsapp non mostrerà alcuna pubblicità, almeno non nelle chat

Qualche giorno fa, sul web sono rimbalzate le dichiarazioni del CEO Di Whatsapp sul possibile arrivo delle pubblicità all’interno dell’applicazione. Oggi arrivano degli importanti chiarimenti in merito a tale funzione.

In un’intervista al quotidiano brasiliano Folha de S. Paul, Will Cathcart ha parlato del futuro dell’applicazione e dell’arrivo degli spot pubblicitari. Il dirigente ha sottolineato che “Whatsapp non inserirà annunci nelle chat, in quanto non pensiamo che sia il modello giusto. Le persone, quando aprono le chat, non vogliono vedere pubblicità”. Le dichiarazioni sono per certi versi confortanti, ma dall’altra lasciano presagire una possibile implementazione degli spot in altre parti dell’applicazione, come ad esempio nei canali pubblici o nel tab dedicato allo Stato.

Cathcart ha suggerito anche altri modi per monetizzare con l’app, come per esempio la possibilità di far pagare alle persone l’iscrizione ad un canale, che Telegram già propone da diversi mesi. Tuttavia, una delle maggiori fonti di guadagno di Whatsapp è rappresentata dall’API Whatsapp Business che offre strumenti speciali per piccole e grandi aziende e che secondo quanto affermato dal dirigente si è tradotto in un giro d’affari da 10 miliardi di Dollari all’anno.

Di recente Facebook ed Instagram hanno introdotto il sistema a pagamento che permette di rimuovere le pubblicità pagando un abbonamento.