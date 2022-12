WhatsApp non la smette più: nuova evoluzione per l'app per Tablet

Dopo il definitivo rollout dell'aggiornamento che consente di chattare con sé stessi su WhatsApp, la piattaforma di messaggistica istantanea si concentrerà su un'altra funzione a lungo attesa. In rapida successione, infatti, arrivano grandi novità per gli utenti di WhatsApp dotati di tablet.

Già da tempo sono disponibili diversi workaround per poter utilizzare l'app anche sui pad ad ampia diagonale, tra la versione web e l'impostazione di un nuovo account, ma Zuckerberg e soci sembrano finalmente essersi resi conto che c'era un enorme gap da colmare: la possibilità di usare lo stesso numero di cellulare sia su smartphone che su tablet.

Arriva così l'ultima novità della piattaforma verde, a pochi metri dalla fine dell'anno, con la versione beta già in distribuzione. Questa nuova feature consentirà di replicare grossomodo l'esperienza già disponibile per l'app presente sui sistemi Desktop, quindi verrà proposto un QR Code da scansionare dallo smartphone e, proprio come quest'ultima versione, consentirà di messaggiare anche a telefono spento o disconnesso da interne.

Un 2022 ricco di novità si conclude in maniera altrettanto esplosiva con una feature per tablet che in molti chiedevano ormai da anni, arrivata a poche ore di distanza da un altro aggiornamento non meno importante, che consentirà di cercare messaggi per data su WhatsApp sebbene per il momento si tratti solo di indizi.