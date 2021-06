WhatsApp ha novità in arrivo per la chat: nuova grafica e messaggi effimeri

Novità in arrivo per WhatsApp! Se da una parte la rivale Telegram sta lavorando sulle videochiamate di gruppo con condivisione schermo, il servizio di messaggistica di casa Facebook Inc. sta per ricevere nella prossima versione stabile dell’app novità riguardanti i messaggi effimeri e la grafica della chat, nello specifico delle bolle dei messaggi.

I colleghi di WABetaInfo hanno infatti scoperto nelle ultime due beta per Android 2.21.13.2 e 2.21.13.3 tali novità, a partire dall’aggiornamento al design delle bolle di chat che potete vedere anche in calce all’articolo: con ogni probabilità, a partire dal prossimo update dell’app i messaggi verranno visualizzati nella chat d’interesse con dettagli più tondeggianti, mossa che si allinea già al futuro del design Material You di Android 12.

Ma più importante è l’aggiornamento ai messaggi effimeri, dato che in futuro con la loro attivazione verrà visualizzato un nuovo messaggio in tutte le nuove chat d’interesse che fa presente a tutti i partecipanti alla conversazione che in tale contesto i messaggi inviati scompariranno da tutti i dispositivi dopo sette giorni dal loro invio. In tal modo ora non ci potranno essere più equivoci tra gli utenti, dato che chiunque saprà in anticipo come avverrà la conversazione in quel canale.

Restando nel mondo WhatsApp, la società è al lavoro anche su un nuovo sistema di verifica dell’account che funzionerà attraverso una chiamata al proprio smartphone a cui, tra l’altro, non sarà nemmeno necessario rispondere.